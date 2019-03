Apple stapt in nieuws, video en tijdschriften

Dat meldde de Apple-top dinsdag bij de uitgebreide presentatie van zijn nieuwe diensten.

Voor bijna $10 per maand krijgen klanten direct toegang tot de inhoud van de bladen, voorlopig in de VS en Canada. De streaming tv-dienst met kanalen als HBO en CBS loopt via de Apple-app.

Verslaggever Rob Goossens volgt de bijeenkomst in Cupertino:

Het technologiebedrijf biedt daarnaast een eigen creditcard van ijzersterk titanium aan, die betalingen via de iPhone laat lopen, waarvoor het een samenwerking met Mastercard is aangegaan. Voor de kaart rekent Apple voorlopig geen kosten.

Onder de vleugels van Goldman Sachs begint Apple een variant op een internetbank. Van alles wat consumenten hier afrekenen, betaalt Apple per dag 2% aan cash uit.

Via zijn betaaldienst Apple Pay - een dienst in veertig landen - kunnen abonnees contactloos in het openbaar vervoer afrekenen.

De markt is niet onder de indruk, het aandeel verliest 1,3%. Apple maakt geen extra uitkering aan aandeelhouders bekend.