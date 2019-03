Airbus verkoopt 300 vliegtuigen aan China

China koopt 290 Airbus-vliegtuigen van het A320-model en tien vliegtuigen van het A350-model. Met de deal zou een bedrag van 35 miljard euro gemoeid zijn op basis van catalogusprijzen. Een kanttekening hierbij is dat bij grote orders vrijwel altijd korting wordt gegeven. In de eerdere overleggen tussen China en Airbus werd een bedrag van 18 miljard dollar genoemd.

China is een van de belangrijkste markten voor vliegtuigfabrikanten. Zo heeft het land in de komende twee decennia volgens berekeningen van Airbus zo'n 7400 passagier- en vrachtvliegtuigen nodig. Eind januari waren er in China 1730 vliegtuigen van Airbus in actief gebruik.