’Aan bonusjager missen we niets’

Dat zegt Herman Wijffels, oud-topman van Rabobank, tegen deze krant.

„De vraag is of we die jongens uit de City wel in Amsterdam willen hebben. Dat is een industrie waarin geld maken met geld het centrale doel is. Ik denk niet dat de Nederlandse economie daar veel aan heeft.”

’Geen miljoenen’

Wijffels reageert op uitlatingen van Ralph Hamers, de baas van ING, dat de Nederlandse bonusregels zo streng zijn dat buitenlandse banken niet naar ons land zullen komen als ze de Brexit willen ontvluchten. In Nederland kunnen bankiers minder bonussen krijgen dan in de rest van Europa.

Volgens Wijffels hebben Nederlandse bankiers niets te klagen over hun beloning, ondanks de strenge regels. „Die jongens in de financiële sector komen echt niet van de honger om. De talenten die we in Nederland hebben, mogen hun werk best doen voor salarissen van enkele tonnen. Daar hoeven ze echt geen miljoenen voor te krijgen.”

