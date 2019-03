Economie groeide met 0,5 procent

Het groeicijfer is gelijk aan dat van de eerste berekening van medio februari. De groei is vooral te danken aan de investeringen en de consumptie, aldus het statistiekbureau.

Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie in het laatste kwartaal van vorig jaar met 2,2 procent. Volgens de eerste berekening was dat 2 procent. Ook de groei van het eerste en tweede kwartaal van 2018 is aangepast. Dat komt voornamelijk omdat de overheid meer geld uit bleek te hebben gegeven dan eerder berekend.

Door de bijstelling van de jaar-op-jaargroei van het eerste, tweede en vierde kwartaal is ook de economische groei voor heel 2018 bijgesteld. Die is nu uitgekomen op 2,7 procent. Dat is 0,2 procentpunt meer dan bij de eerste berekening.