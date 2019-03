Samsung waarschuwt voor eerste kwartaal

Samsung stelt dat de omvang van de prijsdalingen van de belangrijkste geheugenchips ,,groter zal zijn dan voorzien'', zo geeft het aan in een officiële verklaring. Binnenkort komt de onderneming met een prognose voor de resultaten in de betreffende verslagperiode. De onderneming, die onder meer smartphones, televisies en chips maakt, gaf niet eerder een verklaring voorafgaand aan de openbaring van zijn winstprognose.

Kenners rekenen in doorsnee op een operationele winst voor de periode januari tot en met maart van 7,2 biljoen won. Dat is omgerekend bijna 5,7 miljard euro en 50 procent minder dan een jaar eerder. De omzet zakt volgens marktvorsers naar 53,7 biljoen won.

Samsung denkt wel dat de vraag naar en de prijzen van geheugenchips in de loop van 2019 zullen aantrekken, omdat voorraden dan voor een groot deel zijn weggewerkt. Rivaal Micron Technology had eerder ook al aangegeven dat de bodem in de sector mogelijk is bereikt.