Chipsector in focus na winstalarm Samsung

Dat komt onder meer door een daling van de chipprijzen en een afnemende vraag naar displaypanelen. De vraag naar geheugenchips zal later in het jaar wel weer opveren, aldus de onderneming. Kenners denken momenteel steeds meer dat de bodem voor de sector bijna is bereikt, nu zowel Samsung als rivaal Micron Technology zeggen dat als de voorraden zijn weggewerkt en de vraag en prijzen weer zullen verbeteren.

Op het Damrak zijn onder meer chipmachinebouwer ASML en toeleveranciers aan de sector ASMI en BE Semiconductor Industries (Besi) genoteerd.