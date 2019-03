Fors meer klanten voor ASN Bank

Vooral jongeren weten de bank te vinden. Dat ASN qua beloningsbeleid relatief duurzaam opereert, zorgde er volgens de bank ook voor dat sommige mensen de overstap maakten. Topman Arie Koornneef was in 2018 goed voor een beloning van 252.000 euro, inclusief pensioenbijdrage. In totaal verdiende de bestbetaalde kracht bij ASN vorig jaar iets meer dan zes keer het bedrag van de minst betaalde werknemer. Dat verschil is kleiner dan gemiddeld in de sector.

Bang voor een tekort aan duurzame investeringsmogelijkheden, als gevolg van de groei, is ASN allerminst. Er liggen volgens Koornneef voldoende kansen in Nederland, maar ook elders. Onlangs kwam ASN ook met een duurzame hypotheekvorm. Ook daar is volgens Koornneef spaargeld nodig om deze te kunnen financieren. Concurrentie op de duurzame markt voor banken juicht hij toe.

Onlangs kreeg ASN-concurrent Triodos Bank nog een tik op de vingers van De Nederlandsche Bank. De bank zou te weinig doen tegen witwassen en om klanten te screenen op banden met terrorisme. ING kreeg daarvoor in Nederland een boete van 775 miljoen euro. Volgens Koornneef speelt een dergelijke kwestie bij ASN niet. Hij wijst er verder op dat moederbedrijf de Volksbank al de nodige maatregelen heeft genomen om terrorisme en witwassen te voorkomen.