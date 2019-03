Begrotingsoverschot overheid gestegen

Minister Wopke Hoekstra (Financien) kan tevreden zijn over de staatskas. Ⓒ ANP

DEN HAAG (ANP) - De overheid heeft vorig jaar een overschot op de begroting behaald van ruim 11 miljard euro. Dat komt overeen met 1,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp), aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers over de overheidsfinanciën. Dat is een hoger overschot dan waar het kabinet in de laatste Miljoenennota rekening mee hield.