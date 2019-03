'Positief begin voor Damrak'

Het Britse Lagerhuis heeft de weg vrijgemaakt voor een niet-bindende stemming over verschillende brexitopties, zoals bijvoorbeeld een nieuw referendum of nauwere banden met de EU dan de regering wil. Parlementariërs hebben tot dusver twee keer tegen de brexitdeal van premier Theresa May gestemd. May erkende maandag dat het momenteel niet zinvol is haar deal weer in stemming te brengen. Er zou nog steeds te weinig steun zijn.

De Europese chipsector staat in de schijnwerpers na een waarschuwing van techgigant Samsung. Het Zuid-Koreaanse conglomeraat denkt dat de winst in het eerste kwartaal lager zal uitvallen dan de marktverwachtingen. Op het Damrak zijn onder meer chipmachinebouwer ASML en toeleveranciers aan de sector ASMI en BE Semiconductor Industries (Besi) genoteerd.

Beter inzicht

Ook PostNL staat in het nieuws. Volgens de Consumentenbond regent het klachten over de pakketbezorging van PostNL. Het postbedrijf laat weten te werken aan een betere informatievoorziening en wil consumenten beter inzicht en meer controle over hun pakket geven. PostNL zegt daarnaast actief te werken aan het verbeteren van de dienstverlening.

Kredietbeoordelaar Fitch heeft de kredietwaardigheid van AkzoNobel bevestigd, op BBB+. In een rapport over de verfmaker bleef de outlook ook gelijk, op negatief. De bevestiging van het kredietoordeel reflecteert volgens de firma de goede marktpositie van AkzoNobel, maar ook op het beperktere productaanbod na de verkoop van de speciaalchemietak.

Graadmeters

De Europese beurzen sloten maandag lager. De AEX-index zakte 0,5 procent tot 541,16 punten en de MidKap daalde 0,8 procent tot 747,63 punten. De graadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 0,4 procent. Wall Street ging overwegend licht omlaag. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 25.516,83 punten. De brede S&P 500 en technologiegraadmeter Nasdaq daalden 0,1 procent.

De euro was 1,1306 dollar waard, tegen 1,1314 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 59,21 dollar. Brent klom 0,2 procent in prijs tot 67,33 dollar per vat.