Samenwerkingsverband Curetis en Menarini

Er werden geen financiële details gemeld over de deal die in april van kracht wordt. AMD gaat dan per direct Unyvero verspreiden in Duitsland, Frankrijk, de Benelux, Groot-Brittannië en Zwitserland, later gevolgd door Italië, Spanje en Portugal. Ook gaat AMD Unyvero uitbrengen in Zweden, wat de eerste Scandinavische markt wordt. De partijen zijn in gesprek over mogelijke uitbreiding naar andere internationale markten.

AMD zet zijn afdelingen voor verkoop, klantenservice, marketing en andere ondersteunende diensten in bij de samenwerking met Curetis. Er wordt verwacht dat dit flink zal bijdragen aan verdere marktintroductie van Unyvero in Europa. Volgens Curetis wordt door deze verbinding met AMD meer commerciële ondersteuning geboden aan Unyvero dan mogelijk was geweest met de eigen middelen van de onderneming in veel landen.