’Fusie OCI en Yara in kunstmest aannemelijk’

Onlangs bevestigde OCI dat een bedrijf geïnteresseerd is in de methanoltak, maar benadrukte het dat er nog geen beslissing is genomen over een verkoop.

Volgens persbureau Bloomberg zou het gaan om het Saudische petrochemische bedrijf Sabic, dat tot wel 4 miljard dollar overheeft voor het OCI-onderdeel.

Zowel OCI als Yara hebben bij de analisten een koop-advies. Het aandeel OCI sloot maandag op 23,66 euro.