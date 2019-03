Groene lentedag op Amsterdamse beurs

Halverwege de middag staat de AEX-index op 546,4 punten, 1% hoger dan bij de slotbel op maandag. De Midkap-index wint 0,9% en klimt naar 754 punten. In Amerika zijn de drie belangrijkste beursindices ook een kleine procent hoger geopend.

Europa

Ook elders in Europa gaat het omhoog met de koersen. In Londen wint de FTSE100 ruim 0,5%, de Duitse DAX staat 0,7% in het groen. De Parijse CAC-40 plust bijna 1%.

„Een vriendelijk gestemde beurs”, zegt ABN Amro-handelaar Frank Bonsee. „Het enige wat er sinds maandagmiddag veranderd is, is de situatie rond de Brexit. May raakt de regie rond het Britse vertrek uit de Europese Unie kwijt, en dat geeft weer moed voor uitstel van de Brexit, of een nieuw referendum. Er komt weer lucht voor positiviteit rond dat onderwerp.”

Yellen

„De stemming is duidelijk beter dan vrijdag”, constateert ook Leon Cornelissen, macro-econoom bij Robeco. Hij wijst op het beter dan verwachte producentenvertrouwen in Duitsland – de Ifo-index steeg gisteren voor het eerst in zes maanden – en op optimisme over China. „Het pessimisme over Europa vond ik al overdreven.”

Beleggers lijken zich ook minder zorgen te maken over de economie, ondanks een licht tegenvallend cijfer over het Duitse consumentenvertrouwen. Voormalig Fed-voorzitter Janet Yellen wees er maandag op dat de inverse rentecurve, waarbij de 3-maands rente hoger is dan de 10-jaarsrente, niet hoeft te betekenen dat de VS in een recessie komt.

In de AEX-index gaat het vooral goed met fondsen die baat hebben bij een sterk Brits pond, want ook die staat hoger na de verwikkelingen van maandagavond in het Britse parlement. Shell wint 1,8%, olie-opslagbedrijf Vopak krijgt er 1,7% bij. De half-Britse aandelen van Relx (+1,9%) en Unilever (+1,3%) sleuren de hoofdgraadmeter ook omhoog.

Tientjes

Betalingsverwerker Adyen met een winst van 3,1% niettemin aan kop. „Een fonds met weinig handel, dat dus zo een paar tientjes kan winnen of verliezen”, verklaart Bonsee. ABN Amro pakt er 1,1% bij. De bank gaat naar verluidt een bankvergunning in de VS aanvragen. Galapagos wint nog eens 1,4% na de min van 4,7% op maandag. Later deze week brengt het biotechbedrijf resultaten naar buiten van een test met zijn reumamedicijn.

Onder de weinige verliezers in de AEX valt Randstad (-0,9%) op. Het bedrijf zit al een paar dagen op een negatieve aardstraal, en houdt vanmiddag een aandeelhoudersvergadering. Daarbij worden twee nieuwe bestuurders benoemd.

In de AMX hebben de koopjesjagers hun pijlen gericht op Signify. De lampenmaker wint 4,6%. Ook Flow Traders (+2,3%), Fugro (+2,4%) en BAM (+2,3%) zitten bij de middelgrote fondsen bij de winnaars. OCI pakt er 0,8% bij. Volgens de Duitse zakenbank Berenberg is de kans groot dat de kunstmestproducent gaat fuseren met de Noorse concurrent Yara. Op de lokale markt stijgt Curetis 3,2%. Het biotechnologiebedrijf gaat samenwerken met het Italiaanse Menarini.

Wil je weten of goud bescherming biedt bij de huidige onzekerheid op de financiële markten? Meld je dan aan voor het online seminar donderdagavond.