’Vriendelijke dag’ dankzij Brexit-stemming

De AEX-index is gaan lunchen met 544,2 punten, 0,6% hoger dan de slotstand van maandag. De Midkap-index staat bij het begin van de middag 0,7% hoger, op 752,8 punten.

Europa

Ook elders in Europa gaat het omhoog met de koersen, al gaat dat in Londen (+0,3%) en Frankfurt (+0,1%) gepaard met minder enthousiasme. De Parijse CAC-40 wint dan weer 0,7%. De belangrijkste beurzen in New York lijken later vanmiddag ook hoger te gaan openen, na de vrijwel onveranderde slotstanden op maandag.

„Een vriendelijk gestemde beurs”, zegt ABN Amro-handelaar Frank Bonsee. „Het enige wat er sinds maandagmiddag veranderd is, is de situatie rond de Brexit. May raakt de regie rond het Britse vertrek uit de Europese Unie kwijt, en dat geeft weer moed voor uitstel van de Brexit, of een nieuw referendum. Er komt weer lucht voor positiviteit rond dat onderwerp.”

Yellen

Beleggers leken zich ook minder zorgen te maken over de economie, ondanks een licht tegenvallend cijfer over het Duitse consumentenvertrouwen. Voormalig Fed-voorzitter Janet Yellen wees er maandag op dat de inverse rentecurve, waarbij de 3-maands rente hoger is dan de 10-jaarsrente, niet hoeft te betekenen dat de VS in een recessie komt.

In de AEX-index gaat het vooral goed met fondsen die baat hebben bij een sterk Brits pond, want ook die staat hoger na de verwikkelingen van maandagavond in het Britse parlement. Shell wint 0,9%, olie-opslagbedrijf Vopak krijgt er 1,9% bij. De half-Britse aandelen van Relx (+1,1%) en Unilever (+0,9%) sleuren de hoofdgraadmeter ook omhoog.

Tientjes

Betalingsverwerker Adyen met een winst van 2,1% niettemin aan kop. „Een fonds met weinig handel, dat dus zo een paar tientjes kan winnen of verliezen”, verklaart Bonsee. ABN Amro pakt er 0,7% bij. De bank gaat naar verluidt een bankvergunning in de VS aanvragen.

Galapagos verliest nog eens 0,8% na de min van 4,7% op maandag. Blijkbaar zijn beleggers er niet van overtuigd dat de testresultaten van zijn reumamedicijn die deze week naar buiten komen, goed zullen zijn. Staalproducent ArcelorMittal levert 1% in. Chipmachinefabrikant ASML zakt 0,5%, na de winstwaarschuwing van het Koreaanse Samsung.

In de AMX presteren de toeleveranciers aan de chipsector juist goed. Besi wint 3% en ASMI klimt 1,7%. OCI pakt er 1,4% bij. Volgens de Duitse zakenbank Berenberg is de kans groot dat de kunstmestproducent gaat fuseren met de Noorse concurrent Yara. Op de lokale markt stijgt Curetis 3,2%. Het biotechnologiebedrijf gaat samenwerken met het Italiaanse Menarini.

