McDonald’s laat robot menu maken

De Amerikaanse hamburgerketen neemt volgens persbureau Reuters voor 300 miljoen dollar het Israëlische Dynamic Yield over, dat gespecialiseerd is in dit soort toepassingen van kunstmatige intelligentie.

Dynamic Yield werkt ook al samen met onder meer IKEA en heeft kantoren in New York en Tel Aviv.

De technologie moet dit jaar in de Verenigde Staten in gebruik worden genomen. Daarna komen andere belangrijke markten aan de beurt. Of Nederlandse drive-in’s ook dynamische menukaarten krijgen is onduidelijk.

Meer financieel nieuws via je mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.