’Een op de tien vacatures is onvervulbaar’

Met name in de zorg is de roep om extra verpleegkundigen groot, staat in een rapport over de arbeidsmarkt van ABN AMRO.

Volgens economen van de bank sluiten veel vacatures niet aan bij de beroepsinteresse van werkzoekenden of de reisafstand die zij bereid zijn af te leggen. Hierdoor leidt de groei van de werkloosheid als gevolg van corona niet per definitie tot een ruimere arbeidsmarkt. Tussen regio’s en sectoren zijn er bovendien grote verschillen.

Verplegkundigen in steden nodig

In de gezondheidszorg gaat het om ruim een op de vijf vacatures die tot toe onvervulbaar is gebleken. Oorzaak voor de tekorten in de zorg is onder meer de vergrijzing die tot een hogere zorgvraag leidt. Bovendien concludeerde een overheidscommissie volgens ABN AMRO eerder dat 43 procent van de nieuwe werknemers in de zorg binnen twee jaar weer uit de sector vertrokken is.

De kenners bij de bank verwachten dat het tekort aan zorgpersoneel voorlopig dan ook hoog blijft. „Dat verwachten we vooral in de grote steden”, stelt ABN AMRO-econoom Sonny Duijn. „De krapte in de grote steden heeft te maken met de relatief lage lonen in de gezondheidszorg, waardoor het voor zorgpersoneel moeilijker is de hoge woonkosten in grote steden te dragen. Werken buiten de grote steden is dan het alternatief.”