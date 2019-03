Veiligheidssystemen verplicht in nieuwe auto’s

Autofabrikanten moeten vanaf 2022 een alcoholslot inbouwen. Ⓒ ANP

STRAATSBURG (ANP) - Alle auto’s die vanaf 2022 op de Europese markt komen, moeten worden uitgerust met een hele reeks geavanceerde veiligheidsvoorzieningen. Fabrikanten worden verplicht een intelligente snelheidsassistent, een alcoholslot, noodremsystemen, verbeterde gordels en een hulpmiddel om in de rijstrook te blijven standaard in te bouwen in nieuwe modellen.