Meevaller voor energienota: gasprijs zakt onder grens €100

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Rusland levert Europa nog enig gas, maar het landenblok wil er in 2023 helemaal vanaf. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De prijs van gas in Europa is na vier dagen van daling onder €100 per megawattuur gekomen. De markt rekent voorlopig op voldoende aanbod, terwijl de vrees van een Chinese heropleving en meer vraag naar gas niet in de prijs doorklinkt.