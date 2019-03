Eigen assistent op afstand

Stephanie Kuijpers-Laumans schept orde in de chaos van anderen. Ⓒ FOTO ANKO STOFFELS

AMSTERDAM - Veel ondernemers krijgen stress van een overvolle inbox en een lange to do-lijst. Stephanie Kuijpers-Laumans wordt daar juist blij van. De oprichtster van The Project Doctor schept met haar team van virtual assistants orde in de chaos van anderen. „Je kunt ons zien als persoonlijke assistenten die de zaken voor onze werkgevers op afstand regelen.”