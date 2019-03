Prijs van eieren nog nooit zo hoog

Volgens de bond stegen de prijzen van scharreleieren de afgelopen twee jaar met 26%. Vrije uitloopeieren werden 30% duurder, zo blijkt uit onderzoek in de nieuwste Consumentengids.

De prijs van biologische eieren steeg vooral recent erg hard. Prijzenonderzoeker Ferry Ploeg wijst bijvoorbeeld op de prijs van een doosje biologische eieren (10 stuks). Ploeg: „Die steeg vanaf januari bij Albert Heijn van €3,07 naar €3,67, waarop onder anderen Coop, Jan Linders en Poeiesz volgden.”

Ploeg merkt op dat supermarkten zich van concurrenten proberen te onderscheiden met eieren. Zo verkoop Plus alleen nog vrije-uitloopeieren en biologische eieren. Ketens als Aldi, Vomar en Lidl proberen juist te scoren met zo laag mogelijke eierprijzen.

Bruine eieren

Supermarkten vragen voor bruine eieren wel 8 cent per ei meer dan voor witte. Dat betalen consumenten grif extra omdat ze - volkomen ten onrechte - denken dat bruine eieren gezonder zijn.

Wat betreft diervriendelijkheid hebben biologische legkippen het veel beter dan hun scharrelende soortgenoten. Scharrelkippen komen in principe niet buiten en hun snavel mag worden afgebrand. In het voer mag kleurstof zitten, wat een ideaal gekleurde eierdooier oplevert. Biologische kippen hebben een buitenverblijf en binnen een stok om op te zitten. Hun snavels blijven intact.

Kooi-eieren zijn niet meer te koop in Nederland maar zijn nog wel verwerkt in producten zoals koekjes en mayonaise. Overigens zeggen termen als mais-ei, viergranen-ei en omega 3-ei niets over de kwaliteit van leven van de kippen.