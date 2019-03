Cryptowereld rouwt om falen beursnotering

De aanvraag voor een beursnotering van het Chinese Bitmain in Hongkong - dat nu vooral Asics-chips en apparatuur voor het mijnen van munten met software verkoopt - dateert van 26 september 2018.

In 2017 boekte het nog een omzet van $700 miljoen, zo meldde het destijds in zijn prospectus die bij de noteringsaanvraag wordt ingeleverd.

Vandaag is de termijn voor die notering verlopen, een slag voor investeerders die na de ingezakte waarde van Bitcoin - van bijna $20.000 naar $4000 - hopen op een doorbraak.

Bitmain, opgericht in 2013, was de grootste delver van cryptomunten in China. In het land staan elf grote mining-centra met volgens een laatste bericht deze week 200.000 pc’s die vol continu munten maken.

Verlies

Bitmain draait de laatste kwartalen verlies, mede door de ingezakte markt van digitale munten. In december vorig jaar ontsloeg het concern de helft van zijn drieduizend medewerkers. In die periode zouden geschat 600.000 mijners van munten zijn gestopt.

Volgens Coindesk.com zouden de Chinezen van Bitmain over het derde kwartaal van 2018 $500 miljoen in het rood staan. In februari werd dat stellig ontkend, zonder aanvullende informatie te verstrekken.

Maar concurrenten als Canaan Creative, eveneens Chinees, werden recent nog op $1 miljard waarde geschat na een investeringsronde. Op Bitmain plakten analisten ooit een marktwaarde van $14 miljard.

De prijzen voor Bitmains apparatuur hebben een dreun gekregen, de Antmine S9 kostte aanvankelijk $5000, en gaat nu voor $200 per stuk weg.

Net als de notering van Bitmain, is ook Canaan niet naar de beurs van Hongkong gegaan.

Bitcoin noteerde dinsdag 1,7% lager bij $3961 per stuk.

Over een etmaal is Bitcoin met bijna 5% in waarde gedaald.