Lego naar de kinderen

Zijn zoon Thomas, de vierde generatie van de Lego-familie, wordt dan de belangrijkste vertegenwoordiger van de clan binnen het bedrijf. De jonge Lego-telg schuift al sinds 2007 aan bij de bestuursvergaderingen van de speelgoedfabrikant, en is sinds 2016 vicevoorzitter van dat gremium.

Kjeld Kirk Kristiansen (71) was een kwarteeuw lang ceo van zijn grootvaders bedrijf, maar moest opstappen toen Lego in 2004 aan de rand van de afgrond belandde. Inmiddels heeft de familie de dagelijkse leiding overgedragen aan een outsider, maar belangrijke beslisingen worden nog altijd door de eigenaars genomen.

Om te voorkomen dat Lego door familieruzies uiteenvalt, komen de twee zussen van Thomas Kirk Kristiansen niet in de raad van het bestuur van het bedrijf.

De oude Kirk Kristiansen is nog wel de baas bij Kirkbi, het investeringsvehikel van de familie, waar onder meer het belang in Legoland in zit. De verwachting is dat Thomas ook die positie op termijn overneemt.