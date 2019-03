Piloten eisen miljoenen van Ryanair

De piloten zitten sinds het vertrek van Ryanair uit Eindhoven thuis en willen niet langer voor de Ierse prijsvechter werken.

Grove nalatigheid

In een rechtszaak tegen Ryanair vragen de piloten de rechter in Eindhoven dinsdag om hun contract te ontbinden. Wegens grove nalatigheid van de luchtvaartmaatschappij menen ze dat ze recht hebben op schadevergoeding. ,,Ryanair heeft hen het leven zuur gemaakt en moedwillig aangestuurd op escalatie van het conflict'', motiveerde advocaat Alwin Stege van pilotenvakbond VNV dinsdag. Per persoon eist hij enkele tonnen tot 1 miljoen euro.

De rechter bepaalde in november dat Ryanair zonder goede reden besloten heeft om vier vliegtuigen weg te halen uit Eindhoven. Het vermoeden bij de piloten én de rechter bestaat dat de basis in Eindhoven is gesloten als vergelding voor twee stakingen.

Ryanair ontkent dat en herhaalde dinsdag dat er economische redenen waren voor het vertrek uit Eindhoven.

De piloten hoopten dat Ryanair de omstreden sluiting zou terugdraaien. Nu dat niet is gebeurd zijn ze niet langer loyaal en allemaal op zoek naar een andere werkgever.