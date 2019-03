'Hogere opening Wall Street verwacht'

Delegaties van China en de Verenigde Staten beginnen deze week met een nieuwe ronde onderhandelingen over de handelsoorlog tussen de twee landen. Hoewel Donald Trump vrijdag nog zei dat een overeenkomst nabij is, zijn er naar verluidt nog veel Amerikaanse eisen waar de Chinezen weigeren aan toe te geven.

De handelsoorlog tussen de twee grootmachten heeft al een flinke impact op de wereldwijde groei, zei een hooggeplaatste functionaris van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Onzekerheid als gevolg van de spanningen nemen een hap van 0,9 procentpunt uit de economische groei van Azië.

Stemming

In het Verenigd Koninkrijk stemde het parlement maandagavond laat voor een resolutie die een niet bindende stemming over verschillende brexit-opties mogelijk maakt.

Onder beleggers gaat ook veel aandacht uit naar rentes op obligaties. De rente op tienjarige obligaties in de VS dook onlangs onder die van driemaands schuldpapier. Deze zogeheten omgekeerde rentecurve is volgens veel beleggers een teken dat er mogelijk een recessie op komst is.

Investeerders

Bij de bedrijven gaat de aandacht uit naar Bed, Bath & Beyond. Drie activistische investeerders hebben zich ingekocht bij de winkelketen voor huishoudelijke artikelen. Het aandeel stond voorbeurs ruim 20 procent in de plus.

Er is ook overnamenieuws. McDonald's koopt het Israëlische Dynamic Yield, dat gespecialiseerd is in kunstmatige intelligentie.

Vergunning

Op macro-economisch vlak worden cijfers verwerkt over het aantal afgegeven bouwvergunningen, in aanbouw genomen woningen en het consumentenvertrouwen.

Maandag sloten de aandelenbeurzen in New York vrijwel vlak. De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent hoger op 25.516,83 punten. De brede S&P 500 daalde 0,1 procent tot 2798,36 punten en technologiegraadmeter Nasdaq ging eveneens 0,1 procent omlaag tot 7637,54 punten.