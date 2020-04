Baas Comcast: coronapot van $500 miljoen voor gedupeerde werknemers

De mooie toezegging van Roberts maakte weinig indruk op beleggers in de VS. Het aandeel Comcast zakte op Wall Street fors weg met een verlies van 4%.

Roberts die al sinds 1990 het roer in handen heeft bij Comcast staat bekend als de topman die het meest geeft aan liefdadigheidsinstellingen.

Comcast is de grootste kabeltelevisiemaatschappij, de op een na grootste internetprovider en op drie na grootste telecommaatschappij in de VS.