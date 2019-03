Verzekeraar CZ schrijft weer zwarte cijfers

De verzekeraar zag de zorgkosten in 2018 iets minder hard stijgen dan geraamd en was daar dus minder geld aan kwijt. Tegelijkertijd kwam er meer geld binnen door hogere premie-inkomsten. Dat had te maken met hogere premies en een toename van het aantal verzekerden bij CZ.

CZ noteerde een operationele winst van 140 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog een verlies van 140 miljoen euro. De premie-opbrengsten stegen met 682 miljoen euro tot ruim 10 miljard euro.

Zorgverzekeraars hebben geen winstoogmerk. CZ gebruikt de winst om de buffers te versterken. Ook wordt het geld gebruikt om de premies te drukken.

