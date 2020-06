Euronext rangschikt 80 duurzaamste bedrijven in nieuwe index

In de Euronext ESG80-index staan de ondernemingen gerangschikt naar hun prestaties in het vergroten van duurzaamheid, verbetering van arbeidsomstandigheden en een transparant bestuur.

De fondsen in deze nieuwe index moeten bovendien aantoonbaar bijdragen aan de overgang van fossiele brandstoffen naar minder vervuilende energie, aldus de indexbouwers.

Beursbedrijf Euronext werkte voor de Euronext Eurozone Large 80-index samen met Vigeo Eiris, het in 1983 opgerichte onderdeel van kredietbeoordelaar Moody’s dat gespecialiseerd is in beoordeling van milieu, sociaal beleid en behoorlijk bestuur, ook wel ESG-factoren genoemd.

Er is een correctie doorgevoerd: de 20% slechtst presterende fondsen zijn sowieso uit de lijst geweerd. Vrij standaard in ESG-indexen zijn ook bedrijven actief in mijnbouw en kolenwinning, tabak en de productie van landmijnen en clustermunitie uitgesloten.

Versnelling duurzaamheid

Euronext zegt dat de index bedoeld is om de overgang naar actuelere investeringsnormen te versnellen en Europese investeerders in staat te stellen te beleggen in duurzame initiatieven, een wens van veel pensioenfondsen, aldus ceo Stéphane Boujnah woensdag in een toelichting.

Stéphane Boujnah: meer aanbod sterke duurzame fondsen. Ⓒ FOTO EURONEXT

Aan deze Euronext ESG80-index zijn futures gekoppeld. Sinds 1 juni zijn die termijncontracten al beschikbaar en kunnen dienen als risicoafdekking of hedge voor institutionele beleggers, aldus Boujnah.

Euronext probeert zich met dit duurzame aanbod te onderscheiden van andere grote aanbieders in een strijd tussen beurzen in Europa in de snel groeiende markt van duurzame producten.

Volgens Andrea Blackman, hoofd data en onderzoek van Moody’s Analytics, zijn dergelijke nieuwe ESG-producten noodzakelijk om daarmee de trend in duurzaamheid die beleggers steeds meer nastreven te kunnen oppikken.

Concurrentieslag

Los van de nieuwe index speelt een consolidatieslag met felle concurrentie: de BME-beurs van Madrid werd onlangs overgenomen door het Zürichse SIX, waar Nederlander Joost Nijsselhof bestuursvoorzitter is.

De pan-Europese beursorganisatie Euronext had zelf met onderdelen Amsterdam, Brussel, Dublin, Parijs, Oslo - inclusief de energiebeurs Nord Pool - en Lissabon ook interesse in BME als uitbreiding.

Euronext, dat vorig jaar dankzij de overnames bijna 11% omzetgroei toonde, heeft eerder zijn interesse in de beurs van Milaan geuit. Maar eigenaar London Stock Exchange wil de zuidelijke voorpost naar verluidt niet kwijt.

Voor Euronext zijn er in de fusie- en overnameslag mogelijk enkele kleinere beurzen beschikbaar die onafhankelijk zijn, zoals die van Athene, Boedapest en Warschau.