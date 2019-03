Seminar: Kan goud een goed vangnet bieden?

Zo lopen de schulden bij bedrijven op, is de economische groei minder sterk en zijn er onzekere geopolitieke gebeurtenissen, zoals de Brexit, die redenen geven tot terughoudendheid. In onzekere tijden hebben edelmetalen zich, historisch gezien, bewezen als vluchthaven voor beleggers.

Kansen en risico’ s edelmetalen

Tijdens het online seminar van donderdag 28 maart nemen Nick Finson en Bart Brands van GoldRepublic edelmetalen, zoals fysiek goud, zilver en platina onder de loep en gaan ze in op de kansen en risico’s voor edelmetalen in de nabije toekomst.

Onze sprekers zullen toelichten waarom zij ervan overtuigd zijn dat het juist nu van belang is om te diversifiëren met behulp van edelmetalen. En welk edelmetaal hiervoor het meest geschikt is voor u. Daarnaast leggen Finson en Brands uit wat de voordelen en risico’ s zijn van investeren in goud versus zilver of platina.

Gedurende het gesprek tussen André Brouwers met Finson en Brands van GoldRepublic heeft u de mogelijkheid LIVE vragen te stellen. Het gratis online seminar zal plaatsvinden op donderdag 28 maart van 20.00 tot 21.00.