Gebrek aan informatie geen grond voor opzegging

Volgens de consument heeft de verzekering achteraf namelijk te weinig opgeleverd. Daarom stapte hij naar een geschillencommissie om een schadevergoeding en het verzoek om de verzekeringen nog een aantal jaar premievrij te laten doorlopen.

Hij stelt dat zijn adviseur en ook de bank duidelijker had moeten zijn bij het afsluiten van de verzekering. Nu wilde de consument onder de verzekering uit en het liefst ook nog een schadevergoeding. Maar daar gaat de Geschillencommissie niet in mee. De bewijslast lag in dit geval bij de consument, en deze kon niet aantonen dat er in 1997 een plan was om de verzekering weer op te zeggen. Dat blijkt uit een uitspraak gepubliceerd op de website van de klachtencommissie Kifid.