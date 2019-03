Fraude tast resultaat Wirecard niet aan

Bij Wirecard Singapore zou in 2017 2,5 miljoen euro aan omzet verkeerd zijn geboekt. In 2018 was een bezitting ter waarde van 3 miljoen euro een week lang verkeerd gerapporteerd.

Justitie in Singapore viel vorige maand bij Wirecard binnen. Het onderzoek naar de malversaties is echter nog niet afgerond. Wirecard ontkende alle aantijgingen.