Politie Amsterdam overstelpt door VanMoof-klanten: ’Wij willen aangifte doen’

De politie zegt veel meldingen van klanten te krijgen die een fiets hebben gekocht of deze ter reparatie hebben aangeboden bij VanMoof. Zij vragen of het mogelijk is aangifte te doen van diefstal tegen de maker van hippe elektrische stadsfietsen.

Via Twitter meldt politie Amsterdam niets voor de gedupeerden te kunnen betekenen. Een faillissement is geen strafrechtelijke aangelegenheid, maar een civiele. Daardoor is de politie niet bij machte iets te betekenen voor de klanten.

Een woordvoerder van de politie meldt tegenover De Telegraaf dat ze vermoeden dat gedupeerden via deze weg hopen hun geld terug te krijgen.

VanMoof werd dinsdagochtend vroeg door de rechtbank failliet verklaard. Curatoren onderzoeken een mogelijke doorstart of zoeken een koper voor de bezittingen van VanMoof. Bezitters van een VanMoof zitten met het probleem dat er nu al een tekort is aan reserveonderdelen voor reparaties. VanMoof maakte zijn onderdelen zelf, dus ook die productstroom droogt op.

VIDEO: Na faillissement VanMoof: 'Deze consumenten hebben een probleem'