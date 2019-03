Spotify koopt weer podcastbedrijf

Eerder kondigde Spotify al aan podcastaanbieders Gimlet en Anchor over te nemen. Voor dat eerste bedrijf telden de Zweden 230 miljoen dollar neer, waarmee het de grootste overname van Spotify ooit is. Hoeveel geld er gemoeid is met de aankoop van Arcast, maakten de bedrijven niet bekend. Financial Times schrijft op basis van ingewijden dat in totaal 100 miljoen dollar gemoeid is met de deal.

Dezelfde zakenkrant meldde onlangs dat Spotify is begonnen aan een nieuwe onderhandelingsronde over vergoedingen voor muziekrechten. Als die in het nadeel van het streamingbedrijf uitvallen, kan dat een hap nemen uit de winstgevendheid. Er is Spotify daarom veel aan gelegen naast muziek ook andere vormen van audio aan te bieden, bijvoorbeeld podcasts.

Spotify stond dinsdagmiddag omstreeks 15.40 uur op de beurs in New York 2 procent lager op 139,26 dollar.