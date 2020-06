Belegger toch niet blij met de Fed

De Dow-Jonesindex stond om 21.10 uur (Nederlandse tijd) 0,6 procent lager op 27.100 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 0,2 procent tot 3199 punten. Techbeurs Nasdaq klom 0,8 procent tot 10.030 punten.

Tesla was een grote winnaar met een plus van dik 7 procent. Het aandeel van de maker van elektrische auto's noteerde voor het eerst ooit boven de 1000 dollar. Tesla staat op het punt om zijn elektrische vrachtwagen in massaproductie te nemen. Topman Elon Musk heeft in een email gezegd dat het daar "tijd voor is".

Verder wil Boeing probleemtoestel 737 MAX naar verluidt eind deze maand weer laten testen. De precieze datum voor deze vlucht met piloten van de Federal Aviation Administration (FAA) achter stuurknuppel zou nog niet definitief vastgesteld zijn. Boeing zou ook nog een aantal zaken moeten afronden voor dat de test daadwerkelijk kan plaatsvinden. Het aandeel zakte circa 5 procent.

Bij de bedrijven was er ook aandacht voor koffieketen Starbucks, die met voorlopige kwartaalcijfers kwam en een kleine 5 procent lager noteerde. De omzet nam af door de coronacrisis en er werd verlies geleden. Wel ziet Starbucks verbetering dankzij de versoepeling van de quarantainemaatregelen. Starbucks gaat ook steeds meer inzetten op het afhalen van koffie in plaats van de traditionele koffiezaken.

De onlineverkoper van voeding en accessoires voor huisdieren Chewy (min 3,8 procent) publiceerde eveneens cijfers. Ook is er belangstelling voor bioscoopketen AMC Entertainment, die verklaarde zijn filmtheaters wereldwijd vanaf juli te willen gaan heropenen. Het aandeel AMC won ruim 10 procent. Luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines kwam met verwachtingen voor de komende tijd en verloor meer dan 6 procent.

De euro was 1,1360 dollar waard, tegen 1,1351 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 39,06 dollar. Brentolie steeg 0,2 procent in prijs tot 41,25 dollar.