Nasdaq opent boven 10.000 punten

NEW YORK (AFN) - Terwijl de Dow Jones-index lager opende, wist de Nasdaq-index tot boven 10.000 punten te klimmen. Beleggers op Wall Street kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve later op de dag en vooral naar de nieuwe economische verwachtingen die Fed-voorzitter Jerome Powell naar buiten gaat brengen. Het is voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus dat de centrale bank met nieuwe prognoses voor de Amerikaanse economie komt.