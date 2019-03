Negatief rendement Pershing Square

Bill Ackman, topman bij Pershing Square Ⓒ BLOOMBERG

Amsterdam - Investeringsbedrijf Pershing Square Holdings waar Bill Ackman aan het roer staat, heeft afgelopen jaar een negatief rendement geboekt. De waarde van de bezittingen van Pershing Square liep met 0,7 procent terug tot 17,30 dollar per aandeel, zo staat in het jaarverslag van de in Amsterdam genoteerde onderneming.