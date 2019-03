Wereldwijde staalproductie gestegen

China, verreweg het grootste staalland ter wereld, was goed voor 71 miljoen ton. Dat is een stijging van dik 9 procent vergeleken met februari 2018. De Verenigde Staten voerden de productie met 4,6 procent op tot 6,9 miljoen ton.

In India was sprake van een stijging van 2,3 procent tot 8,7 miljoen ton staal. In Turkije was andermaal sprake van een stevige krimp. Dit keer met 12,5 procent op jaarbasis. Ook in Japan en de Europese Unie werd minder staal gemaakt dan een jaar eerder.

In Nederland, een kleine speler op de mondiale staalmarkt, was sprake van productiestijging met 3,2 procent tot 572.000 ton staal.