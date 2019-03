’Nissan betaalde collegegeld kinderen Ghosn’

Alles bij elkaar zou er tussen 2004 en 2015 ruim zes ton aan collegegeld zijn betaald door Nissan. Dat is nog niets vergeleken bij het pensioen dat Ghosn zou meekrijgen: Nissan zou akkoord zijn gegaan met een gouden handdruk van $40 miljoen, meldde onder meer de Financial Times maandag.

Verder kreeg Ghosn, in een constructie met Nederlandse bv’s, luxe huizen op vier continenten, had hij een al even luxe trouwpartij op het Franse kasteel Versailles, en werd een bezoek aan het carnaval van Rio voor hem betaald.

Het misbruiken van geld dat van Nissan was en het niet melden van beloningen heeft Ghosn een rechtszaak in Japan opgeleverd. Die begint waarschijnlijk eind mei met een pro formazitting.