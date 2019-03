Werknemer opnieuw vaker ziek thuis

2018 kende onder meer een uitzonderlijk lange griepgolf. Ⓒ ANP

Utrecht - Het arbeidsverzuim in Nederland is afgelopen jaar opnieuw toegenomen. Het kwam vorig jaar uit op 4,2 procent van de gewerkte uren, stelt arbodienstverlener ArboNed. In 2017 bedroeg het verzuim nog 3,8 procent en her jaar daarvoor 3,5 procent.