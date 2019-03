'Prijskaartje Lyft valt hoger uit'

Lyft maakte recent bekend dat het bij zijn beursgang in New York maximaal bijna 2,1 miljard dollar wil ophalen. Maar de interesse zou dusdanig zijn, dat het bedrijf de aandelen voor een hogere prijs in de markt kan zetten. De waardering voor het bedrijf zou nu op 23 miljard dollar liggen.

Waarschijnlijk gaat Lyft eind deze maand naar Wall Street. De opbrengsten van de beursgang wordt deels gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden en overnames.