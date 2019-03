Groen licht voor nieuwe bestuurders Randstad

Randstad maakte eerder bekend dat het afscheid neemt van bestuurslid Linda Galipeau, onder meer verantwoordelijk voor activiteiten in de Verenigde Staten en Canada. Henderson en Fichuk werden daarbij voorgedragen als haar plaatsvervangers.

Henderson was bij Randstad de baas van het onderdeel Sourcesight. Als directielid wordt ze de eindverantwoordelijke voor Global Businesses. De Amerikaanse Fichuk komt over van marktonderzoeker Nielsen, waar ze strategisch directeur was voor ontwikkelde markten. Zij krijgt de leiding over de Noord-Amerikaanse activiteiten.