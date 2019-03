‘Lyft gaat prijsrange van beursgang verhogen’

Lyft zal naar verwachting komende vrijdag de stap naar de Amerikaanse beurs gaan maken. De Taxiapp had in 2018 een omzet van $2,2 miljard dollar en een verlies van 911 miljoen dollar. Het bedrijf heeft sinds zijn oprichting in 2012 nog nooit winst behaald.

Lyft is nu actief in ruim 300 regio's in de Verenigde Staten en Canada, maar wil verder groeien. Het marktaandeel van Lyft in de VS groeide het afgelopen jaar van 35 tot 39%, waarmee het gat met marktleider Uber kleiner werd.