Ook Wall Street op winst

De leidende Dow-Jonesindex stond omstreeks 18.30 uur (Nederlandse tijd) 0,4 procent hoger op 25.606 punten. De brede S&P 500 ging 0,5 procent vooruit tot 2812 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,6 procent tot 7682 punten.

Delegaties van China en de Verenigde Staten beginnen deze week met een nieuwe ronde onderhandelingen om zo de handelsoorlog tussen de landen te beëindigen. Hoewel de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag nog zei dat een overeenkomst nabij is, zijn er naar verluidt nog veel Amerikaanse eisen waar de Chinezen weigeren aan toe te geven.

Apple

Techreus Apple (plus 0,9 procent) en chipbedrijven gaven technologie-aandelen een impuls. Verder zorgden de hogere olieprijzen voor groene koersborden bij energiebedrijven. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent meer op 59,85 dollar. Brent klom 0,9 procent in prijs tot 67,81 dollar per vat. In het kielzog wonnen onder meer oliereuzen als Chevron en ExxonMobil tot 0,9 procent.

Bed, Bath & Beyond zag zijn beurswaarde met bijna een kwart stijgen. Drie activistische investeerders hebben zich ingekocht bij de winkelketen voor huishoudelijke artikelen. Fastfoodbedrijf McDonald's ging 0,7 procent omhoog. De hamburgerketen koopt het Israëlische Dynamic Yield, dat gespecialiseerd is in kunstmatige intelligentie.

Media

Ook was er aandacht voor mediabedrijven Viacom en CBS. Volgens The New York Post proberen de twee partijen fusiegesprekken nieuw leven in te blazen. Beleggers konden dat nieuws wel waarderen. Viacom noteerde 8,2 procent hoger. CBS, dat ooit al onderdeel was van Viacom, won 4,4 procent. Cruisebedrijf Carnival noteerde dik 9 procent lager nadat het de winstdoelstelling voor dit jaar heeft moeten laten varen.

De euro was 1,1283 dollar waard, tegen 1,1287 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.