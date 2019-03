Nieuwe EU-copyrightregels voor internet een feit

Het Europees Parlement stemde dinsdag in Straatsburg in met het onderhandelingsresultaat van het parlement, de Raad (EU-voorzitter Roemenië) en de Europese Commissie. Het betekent dat voor het eerst sinds 2001 de zwaar verouderde copyrightregels op de schop gaan.

Maar drie jaar lang was het een worsteling om twee moeizaam met elkaar verenigbare uitgangspunten met elkaar te verbinden: die van het vrije, creatieve internet en die van de rechten van uitgevers, schrijvers, artiesten en andere makers van originele content.

Snippets

In het voorstel gaat de aandacht vooral uit naar artikel 11 en artikel 13. Het eerste regelt dat socialemediabedrijven als Facebook of Google betalen voor auteursrechtelijk beschermd materiaal. Google News bijvoorbeeld maakt gebruik van zogeheten ’snippets’, stukjes tekst van berichten van nieuwssites. Uitgeversbedrijven hebben hard geijverd voor deze verandering. In Duitsland was het bijvoorbeeld de machtige uitgever Axel Springer die hier hard voor lobbyde. Hele korte stukjes tekst en doorverwijzingen via hyperlinks zijn wel uitgezonderd van de copyrightregels.

Artikel 13 is ronduit omstreden. Het gaat om het zogeheten ’uploadfilter’. Platforms als Google en YouTube moeten filmpjes die worden geüpload via hun sites, controleren op schendingen van het copyright. Tegenstanders vrezen dat de filters te streng worden afgesteld waardoor het vrije internet onder druk komt te staan. Voorstanders benadrukken juist dat satire en memes belangrijke uitzonderingen zijn en dus gewoon mogelijk blijven.

De voorstellen werden dinsdag met 348 tegen 274 stemmen aangenomen. Vanaf 2021 worden de nieuwe regels van kracht.

Geld verdienen

De Duitse Europarlementariër Axel Voss (CDU), rapporteur namens het parlement, was uiteindelijk tevreden. Hij sprak van „een belangrijke stap.” Volgens de Duitser komt er een einde aan de situatie waarin „slechts enkele machtige bedrijven veel geld konden verdienen” aan het werk van „duizenden creatievelingen en journalisten.” „Van wiens werk zij afhankelijk waren”, aldus Voss.

Nederland was tegen de voorstellen, onder meer omdat gevreesd wordt dat geen enkel uploadfilter in staat zal zijn memes te herkennen. Ook wordt gevreesd dat kleinere spelers en startups de nieuwe regels niet kunnen bolwerken.