Advertenties en abonnementen stuwen omzet IEX

De totale omzet van het bedrijf steeg naar 4,4 miljoen euro. Dat was een derde meer dan een jaar eerder. Volgens het bedrijf was de groei van de opbrengsten zichtbaar bij alle activiteiten. Het bedrijfsresultaat (ebitda) over heel 2018 kwam uit op 0,7 miljoen euro negatief.

Dat tekort lag volgens IEX in de lijn der verwachtingen, vanwege de kosten die zijn gemaakt voor groeiplannen. De onderneming rekent er op dat de winstgevendheid op korte termijn om die reden onder druk zal blijven staan.

IEX zegt verder de mogelijkheid tot samenwerking met een strategische partners te onderzoeken. Verder meldde het bedrijf dat Jean-Paul van Oudheusden een adviserende rol zal gaan vervullen en niet langer deel zal uitmaken van het bestuur.