Fitch handhaaft rating Aegon op A

De verdiensten van Aegon blijven volgens de kredietbeoordelaar wel een punt van zorg. Volgens Fitch staat de winstgevendheid van Aegon in zijn belangrijkste markten onder druk door felle concurrentie en lage rentes. Vorig jaar was het rendement op eigen vermogen minder dan 4 procent.

Als Aegon er in slaagt het rendement op eigen vermogen langere tijd boven de 7 procent te krijgen, dan zal Fitch kijken naar een mogelijk upgrade van zijn oordeel. Dan moet ook de kapitaalscore van de zogeheten Prsim FBM op ,,very strong" blijven staan.

Downgrade

Ook een downgrade van Aegon is mogelijk, waarschuwt Fitch. Dat kan bij een rendement op vermogen van minder dan 3 procent en een Prism FBM-oordeel dat minder is dan ,,very strong."

Het aandeel Aegon sloot dinsdag op 4,28 euro.