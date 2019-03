Ook Wall Street sluit sessie met winst

De leidende Dow-Jonesindex sloot 0,6 procent hoger op 25.657,73 punten. De brede S&P 500 won 0,7 procent tot 2818,46 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq sloot op 7691,52 punten. Dat betekende een winst van 0,7 procent.

Delegaties van China en de VS beginnen deze week met een nieuwe ronde onderhandelingen over een handelsakkoord. Hoewel president Donald Trump eerder nog zei dat een overeenkomst nabij is, zijn er naar verluidt nog veel Amerikaanse eisen waar de Chinezen weigeren aan toe te geven.

McDonald's

Techreus Apple zag een eerder winst verdampen en verloor uiteindelijk 1 procent. Een nieuw hoofdstuk in de aanhoudende patentstrijd met chipbedrijf Qualcomm zette het aandeel onder druk. Een rechter in de VS pleitte voor een ban op sommige iPhones. Apple zou zich schuldig maken aan inbreuk op een Qualcomm-octrooi. Qualcomm sloot 2,4 procent in de plus.

Bed, Bath & Beyond zag zijn beurswaarde met 22 procent stijgen. Drie activistische investeerders hebben zich ingekocht bij de winkelketen voor huishoudelijke artikelen. McDonald's ging 1 procent omhoog. De hamburgerketen koopt het Israëlische Dynamic Yield, dat gespecialiseerd is in kunstmatige intelligentie.

Viacom en CBS

Ook was er aandacht voor mediabedrijven Viacom en CBS, die volgens The New York Post proberen fusiegesprekken nieuw leven in te blazen. Beleggers konden dat nieuws wel waarderen. Viacom won bijna 8 procent. CBS, dat ooit onderdeel was van Viacom, steeg zowat 4 procent. Cruisebedrijf Carnival verloor 9 procent, nadat het de winstdoelstelling voor dit jaar liet varen.

De euro was 1,1271 dollar waard, tegen 1,1287 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,1 procent meer op 60,05 dollar. Brent klom 1,3 procent in prijs tot 68,09 dollar per vat.