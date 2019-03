Telenor verkoopt weer aandelen VEON

Telenor bezit momenteel 14,6 procent van VEON. Daar blijft na de transactie nog 9,8 procent van over. De prijs voor de aandelen in de vorm van American Depositary Shares (ADS) is nog niet bekendgemaakt.

Het is niet voor het eerst dat Telenor aandelen van VEON van de hand doet. Dat deden de Noren eerder al in september 2016, en in april en september van het 2017. Citigroup en JPMorgan zullen de verkoop begeleiden.