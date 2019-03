Werkgever moet personeel met lampje zoeken: een miljoen vacatures

Zo is er een groot tekort aan machinemonteurs, elektriciens en elektramonteurs, software- en applicatieontwikkelaars, maar ook aan ingenieurs, timmerlui en vrachtwagenchauffeurs.

De krapte op de arbeidsmarkt is afgelopen jaar fors toegenomen. Werkgevers hebben in acht van de twaalf provincies grote moeite om geschikt personeel te vinden.

„Het is de afgelopen twee jaar pijlsnel gegaan”, zegt arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes van het UWV. „De krapte zit echt over de hele linie, bijna alle beroepsgroepen en sectoren hebben daar last van.”

