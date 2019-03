ABN: Staalprijs onder druk bij matige economie

Door deze productie naast een wereldwijd zwakke vraag en het economisch beleid in de VS verloor de mondiale staalprijs vorig jaar 9% van zijn waarde. Begin dit jaar leek het herstel toch te zijn ingezet, aldus ABN Amro-econoom Casper Burgering. Sinds 1 januari is de mondiale staalprijs met 4% gestegen.

„Maar aan de houdbaarheid van dit herstel kleeft veel onzekerheid. Wij zien in ieder geval een paar hardnekkige roestplekken”, stelt de metalenspecialist bij de bank in een sectorrapport dat woensdag verschijnt.

Bekijk ook: Wereldwijde staalproductie gestegen

Burgering: „Daarvan is overcapaciteit het grootste probleem, dat gaat de sector de meeste tegenwind bezorgen. Nog steeds blijft overcapaciteit als een molensteen rond de hals van de sector hangen. Bij tegenvallende vraag naar staal, stappelen de problemen zich verder op.”

Staal wordt gezien als indicator van wereldwijde groei. „De bouw breidt wereldwijd wel uit, maar het groeitempo ligt lager. De verkopen van auto’s in de VS, China en Europa vallen sterk tegen”, aldus Burgering. „Kortom, druk op de sector houdt voorlopig aan.”

Meer financieel nieuws via je mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

Bekijk ook: Rode cijfers kussen Europese autobouwers wakker

Bekijk ook: Staalsmelters gaan voluit met productie