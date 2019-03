Tassenmaker MYOMY haalt geld op via Rabo&Crowd

Het bedrijf wil woensdag voor €500.000 aan obligatieleningen uitgeven. Daarmee wil het modemerk ’met een groen hart’ haar internationale groeiplannen financieren.

Particuliere beleggers kunnen deze obligatieleningen kopen via dit platform Rabo&Crowd, een lopend initiatief van Rabobank en beursbedrijf Nxchange.

Rabo&Crowd wil ondernemers meer toegang geven tot bancaire financiering van Rabobank zelf gecombineerd met geld van particuliere en grotere investeerders.

Fairtrade tassen

Op Rabo&Crowd is de eerste verhandelbare obligatie eerder uitgegeven die investeerders aankopen en verhandelen via de beurs van Nxchange.

Ⓒ MYOMY

MYOMY begon in 2007 met de eerste tassen, de producten zijn nu verkrijgbaar in meer dan 280 winkels in onder andere Nederland.

Het bedrijf biedt designs uit het buitenland aan voor haar klanten in het Westen. „Ambachtslieden in India en Bangladesh verdienen met hun vakwerk een eerlijk loon, gezondheidszorg en onderwijs voor de hele familie”, aldus Marja Baas, oprichter en directeur van MYOMY.

