Avantium dieper in het rood door afschrijving

Amsterdam - Avantium heeft vorig jaar een groter verlies in de boeken gezet, voornamelijk als gevolg van eenmalige lasten in verband met het volledig eigenaar worden van Synvina. Het beursgenoteerde chemiebedrijf moest 50 miljoen euro aan kosten en afschrijvingen in de cijfers opnemen vanwege het uitkopen van voormalig partner BASF.